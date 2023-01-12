الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بسيناء

متهمين
متهمين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أبو رديس بجنوب سيناء، وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 19 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام - هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالإضافة إلى ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام - هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام البحث الجنائي أمن جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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