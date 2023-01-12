السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين خطفا شخصا وتعديا عليه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد اتهامهما بخطف شخص والتعدي عليه وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير المحكمة أحمد السيد.

ترجع أحداث القضية رقم 961 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليه بالتحاليل والتعدي عليه بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، بأنه حال تواجد المجني عليه "م.ع.م" صاحب مؤسسة دعاية وإعلان بمحل عمله، حضر إليه المتهمين "ع.ج.ع" و"ي.م.س"، عاطلين، واصطحبوه رفقتهم بإحدى السيارات موهمين إياه بالتوجه لمنطقة أبويوسف لتركيب لافتة على محل، وبعد تحركهم بالسيارة أشهروا في وجهه سلاحا ناريا مسدس وسلاح أبيض مطواة مهددين إياه، وتعدوا عليه بالضرب واقتادوه إلى محل سكن أحد المتهمين، وتقيده من الأيدي والأرجل، وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين السلاح الأبيض المطواة، ما أدى إلى إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.