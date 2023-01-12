الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة ربة منزل بعد الاشتباه فى وفاتها جنائيًا بمنشأة ناصر

جثة ربة منزل
جثة ربة منزل

قررت النيابة العامة تشريح جثة سيدة بمنشأة ناصر بسبب الاشتباه في وفاتها جنائيًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وقررت النيابة العامة سحب عينات من الجثة وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وصرحت بالدفن، كما كلفت بسرعة إجراء التحريات واستدعاء الزوج والأبناء لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول سيدة جثة هامدة والاشتباه في وفاتها جنائيًا، بالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «عزة.ر.س»، 48 سنة ربة منزل.

وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وبسؤال أفراد أسرتها أكدوا أنها أصيبت بحالة إعياء شديدة، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت في غرفة الاستقبال بالمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

جثة ربة منزل منشأة ناصر تشريح جثة النيابة العامة مشرحة زينهم

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