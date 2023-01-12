الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أزمة الطاقة تجعل السويد أكبر مصدر للكهرباء فى أوروبا

أزمة الطاقة
أزمة الطاقة

قلبت أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا في العام الماضي على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا أوضاع السوق رأسًا على عقب، وأصبحت السويد أكبر مصدر للطاقة للقارة، بعد انقطاعات كثيرة للكهرباء في محطات الطاقة النووية بفرنسا.

وأظهرت بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء (إنتسو-إي) التي حللتها شركة ريستاد إنيرجي أن السويد صدرت خلال العام الماضي 33 تيراوات/ساعة كهرباء. كما أصبحت بريطانيا مصدرًا صافيًا للكهرباء لأول مرة، ولحقت بها إسبانيا وهولندا.

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تريليون دولار.. تفاصيل الخسائر الأوروبية من أزمة الطاقة (فيديو)


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تجارة الطاقة في أوروبا اضطربت بشدة بعد التراجع الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ومحاولات فرنسا إصلاح محطات الطاقة النووية المتقادمة، مما جعل فرنسا ثاني أكبر مستورد للكهرباء في أوروبا خلال العام الماضي.

وتراجعت حدة أزمة الطاقة بفضل خطوط الربط الكهربائي بين دول القارة والتي وفرت  حماية ضد أي انقطاعات في الكهرباء.

كما أبرزت أزمة أسواق الكهرباء أهمية تأمين البنية التحتية لقطاع الكهرباء وضرورة ربط شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء أوروبا.

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خبير: الكثير من دول العالم اتجهت نحو تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة


وقالت ليزا فيشر مدير برنامج أنظمة الكهرباء المحايدة مناخيًا في مركز أبحاث "إي.ثري.جي" إن البنية التحتية للكهرباء في أوروبا أصبحت مثل كل أنظمة البنية التحتية الكبيرة مصدرًا للخطر سواء نتيجة تعرضها لهجوم حقيقي أو هجمات سيبرانية، ومع ذلك فإنه كلما زاد الربط بين شبكات الاتحاد الأوروبية أصبحت الخيارات المتاحة لتخفيف المخاطر أكثر".

ويستهدف الاتحاد الأوروبي ربط الدول الأعضاء وعددها 27 دولة بحيث تكون كل دولة قادرة على نقل ما يصل إلى 15% من إنتاجها الكهربائي  للدول المجاورة، وذلك بحلول عام 2030.

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مراسل «القاهرة الإخبارية»: إغلاق 70 ألف شركة ألمانية بسبب أزمة الطاقة

وفي وقت سابق، قال هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي، إن تفاقم أزمة الطاقة العالمية دفع الكثير من دول العالم نحو تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

أزمة الطاقة الحرب الروسية أوكرانيا السويد الطاقة النووية فرنسا

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وائل لطفي

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