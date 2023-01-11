الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: الكثير من دول العالم اتجهت نحو تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي، إن تفاقم أزمة الطاقة العالمية دفع الكثير من دول العالم نحو تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

مشاريع الطاقة المتجددة 

وأكد هاني النقراشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ألمانيا تحاول هدم قرية بالكامل مهجورة من أجل تنفيذ مشاريعها الوقودية ولكن هناك رفضًا جماعيًا من المواطنين.

عزل المنازل الألمانية

وأضاف في حديثه، أن المنازل الألمانية درجة حرارتها منخفضة بالشتاء بصورة كبيرة نتيجة عدم تأسيسها منذ البداية بتقنية عزل الحرارة، حيث كان المواطنون يعتمدون على الطاقة في التدفئة، ولهذا لم يقوموا بعمل عزل لتلك المنازل.

وأشار إلى أن اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي السنوات الماضية بشكل كلي أدى إلى تدهور وضعها الحالي بعد وقف هذا الإمداد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

هاني النقراشي خبير طاقة عالمي مشروعات الطاقة المتجددة دي ام سي برنامج مساء دي ام سي

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