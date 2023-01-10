تريليون دولار.. تفاصيل الخسائر الأوروبية من أزمة الطاقة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن الخسائر الأوروبية من أزمة الطاقة.

وقالت حور محمد، مذيعة "إكسترا نيوز"، إن أوروبا تكبدت خسائر بما يقرب من تريليون دولار في ظل معركتها لمواجهة تفاقم أسعار الغاز الطبيعي واستيراده، وذلك من مصادر غير روسية.

وتابعت: «يأتي ذلك رغم تجاوز القارة المرحلة الأسوأ في أزمة الطاقة، بعد اعتدال الطقس في معظم أرجائها وتأمين موردين جدد».

الحد من المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال

وفي الوقت نفس، ساعدت مشكلات وباء فيروس كورونا في الصين في الحد من المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن تدابير توفير الطاقة من قبل قطاع الصناعة، وهو من شأنه أن يؤدي لاستقرار الاقتصاد لدى أوروبا، وتجنب الفوضى في أسواق الطاقة.

وتوقعت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" أن الاستهلاك الأوروبي للطاقة انخفض بنسبة 16%، خلال عام 2023، فيما تساعد الظروف المواتية وتوسيع الاعتناء على طاقة الرياح والطاقة الشمسية على خفض توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في 10 من أكبر أسواق الطاقة في أوروبا بنسبة 39%.