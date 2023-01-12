رئيس سيوة يتابع تنفيذ أعمال مشروع تطوير الواحة ومناقشة طرق التخلص من مياه الصرف الزراعى

اجتمع محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، مع المهندس خالد الأباصيري، مدير عام الري، والدكتور محمد شامة، وكيل إدارة إدارة الري، والمهندس يحيى أحمد، ممثلًا عن الإدارة الزراعية وأعضاء اللجنة الدائمة للري والصرف الزراعي.

بدأ الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا الله أن يجعل هذا العام عام خير وصحة وسعادة على الجميع، مقدمًا الشكر لجميع الجهات المعنية والمزارعين لحسن تعاونهم من أجل حسن الاستفادة من الآبار العميقة والاستغلال الأمثل لها.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أن الدولة تنفذ مشروعات طموحة لتطوير قطاع الرى والصرف الزراعى ووضع حل جذري لمشكلة الصرف، مشيرًا إلى أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتابع سير العمل بالمشروع للوصول بسيوة إلى المستهدف في مجال قطاع الموارد المائية والري.

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