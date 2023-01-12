الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فى غياب حسن مصطفى.. فرنسا تهزم بولندا بصعوبة فى افتتاح مثير لبطولة العالم لليد

كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد

حقق المنتخب الفرنسي لكرة اليد فوزا صعبا على مضيفه بولندا بنتيجة 24/26 في المباراة الافتتاحية للبطولة العالم لكرة اليد في نسختها الثامنة والعشرين والتي تستضيفها بولندا والسويد في تنظيم مشترك.

وسبق المباراة حفل افتتاحي ممتع بحضور جماهيري كامل في صالة سبوديك إرينا والتي تتسع لـ11000 متفرج في مدينة بكاتوفيتش البولنديةـ وهي الصالة التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي بالكامل بالإضافة لمباريات المجموعة الأولى من الدور الرئيسي.

وكان من اللافت غياب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن حفل الافتتاح، حيث قالت مصادر بالاتحاد الدولي إنه غاب لأسباب شخصية.

وقدم الفريقان مباراة قوية للغاية وظهر المنتخب البولندي بمستوى قوي مدفوعا بجماهيره التي ملأت جنبات الصالة ليتسبب في صعوبات كبيرة لأحد أقوى منتخبات العالم في انطلاقته بالبطولة.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الديوك الفرنسية بنتيجة 13/14 قبل أن تنتهي المباراة بفارق هدفين فقط وبنتيجة 24/26.

ويُعد المنتخب الفرنسي صاحب التاريخ الأكبر حيث يمتلك ستة ألقاب في بطولة العالم بينما يُعد المركز الرابع هو أفضل إنجازات منتخب بولندا على الإطلاق.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات المجموعة الثامنة غدا بمباراة تجمع بين منتخب سلوفينيا والمنتخب السعودي الشقيق .
 

منتخب فرنسا منتخب بولندا بطولة العالم لكرة اليد 2023 كأس العالم لكرة اليد

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