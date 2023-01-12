الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس طرابزون سبور يكشف موقف ناديه من إعارة تريزيجيه لـ الأهلي (خاص)

تريزيجيه
تريزيجيه

كشف أحمد أغاوغلو رئيس نادي طرابزون سبور التركي، موقف ناديه بشأن إعارة محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

وكانت تقارير صحفية تركية، قد كشفت مساء الأربعاء عن رغبة الأهلي في استعارة تريزيجيه من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال فبراير المقبل.

 

وتواصل "الدستور" مع رئيس نادي طرابزون سبور، الذي نفى تلقيه أي عروض رسمية للحصول على خدمات تريزيجيه في الميركاتو الشتوي.

 

وأكد أغاوغلو، على تمسك ناديه بالدولي المصري خاصةً أنه أحد أهم نجوم الفريق ويقدم مستويات مميزة خلال هذا الموسم.

 

وأضاف رئيس طرابزون: "الفريق يمر بمرحلة صعبة ومهمة للغاية في الوقت الراهن ويحتاج للعودة للمنافسة على الدوري".

 

وتابع: "تريزيجيه مؤثر كثيرًا مع الفريق وهو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها عبد الله أفجي مدرب الفريق".

 

وأتم أغاوغلو: "تريزيجيه عقده معنا حتى يونيو 2025، وربما نوافق على رحيله في المستقبل لكن ليس الوقت الحالي".

 

ونجح تريزيجيه في إحراز 7 أهداف وصناعة 6 تمريرات حاسمة في 26 مباراة خاضها مع طرابزون هذا الموسم.
 

طرابزون سبور التركي تريزيجيه الدورى التركى أحمد أغاوغلو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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