الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبراء روس يساعدون طيارين أمريكيين خلال عطل عمل الشبكات الإلكترونية

الطيران الروسى
الطيران الروسى

كشفت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية، اليوم الأربعاء، عن مساعدة خبراء روس للطيارين الأمريكيين خلال عطل عمل الشبكات لإدارة الطيران الأمريكية.

وقالت وكالة روس أفياتسيا، إن خبراء من روسيا ساعدوا الطيارين الأمريكيين أثناء عطل في عمل الشبكات الإلكترونية لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

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وأضافت روس أفياتسيا في بيان لها اليوم، "اليوم خلال العطل الشامل في نظام إنذار الطواقم في الولايات المتحدة، وبناء على مبادئ التعاضد الدولي، قدم المركز العام للمنظومة الموحدة لتنظيم الرحلات الجوية، ومركزاه الإقليميان في سان بطرسبورغ وماغادان المساعدة اللازمة لطواقم الطائرات التي كانت تنفذ رحلات عبر مناطق مسؤوليات المركزين المذكورين، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ولفتت روس أفياتسيا إلى أن المساعدات قدمت لطواقم الرحلات التي كانت في طريقها من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة، والتي كانت تدار من مركز إدارة الطيران في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.

تفاصيل تعطيل الرحلات الجوية 

وقال تقرير استشاري صادر عن مركز قيادة نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي (ATSCC)، يعمل الفنيون حاليًا على استعادة الحركة المسيرية، وليس هناك تقدير لاستعادة النظام في ذلك الوقت".

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«القاهرة الإخبارية»: توقف جميع الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة

وحسب شبكة إن دي تي في الإخبارية، فقد ترفع إدارة الطيران الفيدرالية توقفًا أرضيًا للرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة بعد عطل فني في وقت مبكر من اليوم، ما أدى إلى حدوث آلاف التأخيرات ومئات الإلغاءات المتتالية بسرعة عبر النظام في المطارات على مستوى البلاد.

وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف جميع الرحلات المغادرة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، لكنها رفعت هذا الأمر قبل الساعة 9 صباحًا بقليل بالتوقيت الشرقي بعد عدة ساعات، وغعلى الرغم من عودة الحركة لا ستئنافها لا تزال التأخيرات والإلغاءات تتزايد، حيث تأخرت أكثر من 3700 رحلة وألغيت أكثر من 640 رحلة.

خبراء روس عطل عمل الشبكات إدارة الطيران الأمريكية روس أفياتسيا روسيا الرحلات الجوية ألاسكا الأمريكية

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وائل لطفي

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