الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: سنحاول معرفة أسباب توقف حركة الطيران فى الولايات المتحدة

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، أن إدارته ستحاول التعرف على أسباب توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة.

 وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء اليوم، عن إلغاء رحلات جوية من عدة دول بالعالم متجهة إلى الولايات المتحدة بسبب خلل فني بمطارات الولايات المتحدة.

وقال بايدن في كلمة له مساء اليوم إن الطائرات يمكن أن تهبط في الولايات المتحدة بأمان، مشيرًا إلى  سبب انقطاع نظام الإشعارات الجوية غير معروف حتى الآن ولا يعرفون سبب الخلل في نظام الطيران.

من جهتها قالت هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي إنهم يحرزون تقدمًا في استعادة نظام إشعار المهام الجوية بعد انقطاع الخدمة.

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تعليق كل رحلات الطيران في الولايات المتحدة

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في وقت سابق اليوم أنها تسعى للسيطرة على عطل فني بنظام الإشعارات الجوية مشيرة إلى أنها طلبت من شركات الطيران تعليق الرحلات لساعات.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، تعليق جميع الرحلات الداخلية في أمريكا حتى 14:00 بتوقيت جرينتش.  

فيما أكدت مواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي الرحلات المتأخرة داخل وخارج أمريكا بلغ 1230 رحلة.

بايدن الطيران الولايات المتحدة الرئيس الامريكي الأمريكي جوية

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