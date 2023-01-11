«القاهرة الإخبارية»: توقف جميع الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف جميع الرحلات الجوية بعد فشل تقني عانت منه إدارة الطيران الفيدرالية، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت المطارات الأمريكية الكبرى عن تأخيرات في الرحلات الجوية التي كانت مقررًا لها يوم الأربعاء، بعد أن أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) عن مشكلة في أنظمتها.

وأوضحت إدارة الطيران، عبر حسابها على منصة التدوينات الشهيرة "تويتر"، أن السبب هو تعطل الكمبيوتر في الرحلات الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لاستكمال جهود الاستجابة الحكومية والمحلية من جراء العاصفة الثلجية، التي وصفتها السلطات بأنها "حرب مع الطبيعة الأم"، وحرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد.

وتم إعلان حالة الطوارئ في نيويورك جراء العاصفة الشتوية الشديدة المستمرة، منذ الجمعة الماضي، كما أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.

وفوّض بايدن، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي لتنسيق الجهود، من أجل تقديم المساعدة إلى المتضررين من العاصفة، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.