«حكاية 400 يومًا لبشرى سرور».. كرمها الرئيس السيسي وأعاد القضاء حقها (صور)

سيدة الشهامة والمواقف الصعبة لقب ظل يتداول بين المواطنين في منطقة حلوان على مدار 400 يوم حتى أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار عن عقوبة المتهم حيث عاقبته، بالسجن 7 سنوات لاتهامه المتهم بسحل سيدة مسنة والتسبب في إصابتها بعاهة إثر محاولتها إنقاذ فتاتين من السرقة بحلوان.

27 ديسمبر 2021 كان تاريخ مميز في حياة السيدة «بشرى سرور» عندما استطاعت حماية فتاتين من السرقة بجسدها الذي أصبح حائط الصد بين الضحايا والمتهم لتسقط على الأرض وهي شامخة ومرفوعة الرأس لما قدمته من تضحية من أجل الفتيات.

عاهة مستديمة تسبب فيها المتهم للسيدة المسنة إثر محاولتها إنقاذ فتاتين من السرقة بحلوان الذي فقد صوابه وضاعت الرحمة من قلبه وظل يسحل السيدة المسنة دون رحمة.

غضب السوشيال ميديا عقب انتشار فيديو سحل سيدة حلوان

حالة من الغضب انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عقب انتشار فيديو سحل سيدة حلوان حيث كشف قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية وأثناء محاولة الفتاتان اللحاق وإيقاف المتهم اصطدم بإحدى السيدات وسحلها وتمكن من الفرار.

دقائق قليلة واشتعل السوشيال ميديا غضبا من تلك المشاهد مطالبين سرعة ضبط وإحضار المتهم وتقديمه للعدالة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم بسحل سيدة وفتاتين بعدما سرقة هاتف بمنطقة حلوان، حيث حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتمت إحالته للجنايات

وفي يوم 11 يناير 2023 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بسحل سيدة مسنة والتسبب في إصابتها بعاهة إثر محاولتها إنقاذ فتاتين من السرقة بحلوان، بالسجن 7 سنوات.

الرئيس السيسي يكرم سيدة الشهامة بشرى سرور

وفي يوم 3 يناير 2022 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديم هدية عينية وباقة ورد لسيدة الشهامة المصرية بشرى سرور علي حسن، 59 سنة، والتي تصدت لمحاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان.

وذلك بعد خطف أحد قائدي الدراجات البخارية، هاتف محمول من الطفلتين خلال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، فتصدت للجاني بكل شهامة ومروءة وبسالة، لنجدة الطفلتين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن السيدة بشرى سرور ضربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضحية وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والمروءة والإنسانية والايجابية المجتمعية، وأن الموقف البطولي الذي قامت به يشرف كل سيدة مصرية بل كل مصري أصيل.

بشرى سرور تعرب عن سعادتها الكبيرة بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ومن جانبها عبرت السيدة بشرى سرور عن سعادتها الكبيرة بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لها، مؤكدة أن الرئيس أب لكل المصريين وقدوة للجميع في العطاء والتضحية، وأن ما فعلته هو أمر واجب على كل مواطن أصيل.