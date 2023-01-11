الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يعلن تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش الإرهابي

تنظيم داعش الإرهابى
تنظيم داعش الإرهابى

أعلن المغرب، مساء الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي فى المغرب وإسبانيا.

وقالت السلطات المغربية اليوم، إنه تم في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تتكون من 3 عناصر ينشطون بكل من إسبانيا والمغرب.

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وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة باشتوكة ايت باها، بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين اخرين ينشطان في إطار الخلية الإرهابية نفسها بألميريا.

وكشفت السلطات المغربية، أن الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية، الذين بايعوا تنظيم داعش، كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين لهذه المنطقة، وفقا لما نقلته هسبريس.

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وأسفرت العملية الأمنية للسلطات المغربية فى منزل الموقوف باشتوكة آيت باها عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض عبارة عن أداة حديدية راضة، وكذا مخطوطات تمجد تنظيم داعش.

كما وضعت السلطات المغربية الشخص الموقوف بالمغرب تحت الحراسة على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.

فيما ستقوم السلطات الإسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين على أراضيها، وفقا للوكالة ذاتها.

المغرب خلية إرهابية داعش الإرهابى اسبانيا السلطات المغربية

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