الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ماهر فرغلى: هدم الرموز الدينية يدفع الشباب نحو داعش

ماهر فرغلى
ماهر فرغلى

قال ماهر فرغلي، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، تعرض للهجوم عدة مرات خلال حياته، منها عندما طلب مناظرة الشيخ توفيق الحكيم وزكي نجيب محمود تراجعا أمامه خوفا منه، ولكن هذه المرة الهجوم عليه وهو متوفى.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "المحور": "هناك اجتواء لأقاويل الشيخ الشعراوي التي خرجت في وقت معين وظروف معينة، والقضايا التي يفجرها البعض تأتي بالنتائج العكسية، مثل منع الحجاب والهجوم على شيخ الأزهر، كلما هدأنا فجروا قضايا مختلفة وهو أمر ضار للغاية".

مهاجمو الشعراوي فرحون جدا بأن الناس تتحدث عنهم 

وتابع: "مشكلة البحث عن الترند سبب الهجوم الحالي على الشيخ الشعراوي، ومهاجموه فرحون جدا بأن الناس تتحدث عنهم وعن هذا الملف، وللأسف عندما نسقط المؤسسة الدينية والرموز الدينية والأوقاف ودار الإفتاء ماذا بقى للشباب؟! يتوجهون مباشرة إلى داعش".

 وأكد: "مفجرو الكنائس لا يحصلون على فتاوى الأزهر لكنهم يحصلون عليها من داعش وبالتالي عندما نسقط الرموز الدينية بالكامل، فإن الشباب سيتجهون إلى السلفية الجهادية والقاعدة وكل التنظيمات الإرهابية، وللأسف فإن استهداف الرموز يحدث على كل الأصعدة، ومن ثم، من يبقى للامة والشعب؟! للأسف هؤلاء يتفقون مع الجماعات الإرهابية في حاولة إسقاط كل الرموز الدينية".

ماهر فرغلي الشعراوي الهجوم الترند الرموز الدينية الأزهر داعش

مواد متعلقة

دور الشيخ الشعراوى فى تعليم مريم فخر الدين أداء الصلاة

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

عفاف شعيب عن الحملة ضد الشيخ الشعراوى: «إزاي نهين رموزنا» (فيديو)

الباز: إهالة التراب على الشيخ الشعراوى أو تقديسه أمر لا يقبله عقل

هانى تمام: الشيخ الشعراوى نجح فى تطويع علوم اللغة لتيسير فهم كتاب الله

«الأزهر للفتوى»: الشيخ الشعراوى مثال للعالِم الوسطى المستنير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

طارق الشناوى: أنا لا أشارك فى مواسم الهجوم على الشيخ الشعراوى (فيديو)

توقف التوظيف.. تفاصيل وأسباب إضراب قطاع التمريض فى نيويورك

ماهر فرغلى: هدم الرموز الدينية يدفع الشباب نحو داعش

بعد تلاوة القرآن بعزاء نجل جورج وسوف.. أول تعليق للشيخ ياسر الصالح

أحمد السعدنى: «أبويا بخير.. إن شاء الله تنشل يالي كتبت الإشاعة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس