إسبانيا: اعتقال شبكة إجرامية تستغل المهاجرين القادمين من المغرب

أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصًا في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان الخميس، أن الضحايا "معظمهم مواطنون مغاربة" وأن الموقوفين "من جنسيات مختلفة" من دون تحديدها.

وبحسب البيان، جرت عمليات التوقيف في ملقة في الأندلس، مبينًا أن سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية وقد "تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة".

وتعتبر إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الإفريقية إلى أوروبا.

في العام 2022، تراجعت الهجرة غير الشرعية بنسبة 25,6% مقارنة بالعام السابق، مع وصول 31,219 وافدا مقابل 41,45 عام 2021، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الثلاثاء.

وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر في سبتمبر "العمال المهاجرون أكثر عرضة لخطر إيجاد أنفسهم في وضع عمل قسري مقارنة بالعمال الآخرين".

ويمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا ويبلغ عددهم 800 ألف شخص، يليهم الرومانيون والبريطانيون والكولومبيون وفق لأرقام يونيو 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

إنقاذ عشرات المهاجرين قدموا من المغرب

في ديسمبر الماضي، أنقذت قوات الحرس الإسباني 41 مهاجرا غير شرعيين معظمهم من منطقة الحسيمة المغربية، حيث تم نقلهم إلى ميناء موتريل جنوب إسبانيا.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي عن مصادر، أن القارب التقليدي الذي تاه في عرض البحر الأبيض المتوسط، انطلق من ساحل تمسمان.

وأكد أن هؤلاء المهاجرون بصحة جيدة، حيث تلقوا الإسعافات الأولية من قبل منظمات دولية موجودة داخل ميناء موتريل.

وفي الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، تمكنت إسبانيا من إنقاذ 372 مهاجرا من جنسيات مختلفة من الموت غرقًا في البحر المتوسط حيث كانوا على متن قوارب تابعة لمهربين، حسبما أعلنت سفينة الإنقاذ المعروفة بـ "أوبن آرمز أونو".