الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك

الدولار
الدولار

مع أواخر التعاملات اليومية قفز سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل سعر الجنيه المصري في 10 بنوك عاملة بمصر مع نهاية التعاملات، وذلك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وزاد التساؤل حول  سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك عبر جوجل، وبينما شهد سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم الارتفاع إلى حدود مبلغ 32 جنيهًا بمستويات تاريخية، ثم قد عاد للهبوط مرة أخرى عند المستوى 29 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك

وكان سعر الدولار قد قفز بالبنوك في تعاملات يوم الأربعاء ويوم الخميس الماضيين وبأمس الأول يوم الاثنين، وذلك تزامنا مع طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار تكون ذات عائد مرتفع ستتراوح ما بين 22.5% و25%، ويكون ذلك قبل أن سيشهد اليوم تحركات دراماتيكية.

ويقدم "الدستور"، في هذا التقرير خدمة تشمل نشر كافة أسعار الدولار بكافة البنوك المصرية وأيضا السوق المصرفى، وستشمل تحديثا فوريا للسعر في حال تغيره.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 بالبنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يناير بالبنك المركزى المصرى

29.65 جنيها للشراء.

29.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار  اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 فى البنك الأهلى المصرى

29.75 جنيها للشراء.

29.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار  اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 فى بنك قناة السويس

29.60 جنيها للشراء.

29.70 جنيها للبيع.

ارتفاع مستمر.. سعر جرام الذهب الآن فى مصر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى مصر

سعر الدولار  اليوم الأربعاء 11 يناير فى بنك البركة

29.65 جنيها للشراء.

29.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار  اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 فى البنك التجارى الدولى "cib"

29.65 جنيها للشراء.

29.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار  اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 فى بنك مصر

29.75 جنيها للشراء.

29.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار  اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 فى بنك الإسكندرية

29.55 جنيها للشراء. 

29.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار  اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

29.70 جنيها للشراء.

29.80 جنيها للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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