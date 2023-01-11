أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى مصر

يبحث المهتمين بتربية الدواجن عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023 في مصر خاصة مع الارتفاعات غير المسبوقة التي أصبحت تصل إليها خلال الفترة الماضية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023

نوضح لكم في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023

سعر الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ البيضاء 55 جنيه

الفراخ الساسو 62 جنيه

الفراخ البلدي 65 جنيه

امهات بيضاء 51 جنيه

كتكوت أبيض 15.25 جنيه

كتكوت ساسو 11.25 جنيه

كتكوت بلدي 7.50 جنيه

كتكوت هجين 8.25 جنيه

كتكوت فيومى 8.25 جنيه



سعر البيض اليوم في مصر

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 99 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 92 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 89 جنيه.

سعر البط اليوم في مصر

بط بغال جرموه عمر يوم 17.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 18 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 11 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 29 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 55 جنيه

لحم بط مولار كيلو 40 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 35 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 52 جنيه

أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه

رومي أبيض شهر / كيلو 120 جنيه

رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه



أسعار الحمام اليوم

الحمام العبسي 150 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

يمام إمري 100 جنيه

الحمام الكشكي 225 جنيه



أسعار مختلف الدواجن

لحم السمان كيلو 30 جنيه

زغاليل الحمام (الجوز) 70 جنيه

لحم نعام (مشفي) كيلو 280 جنيه

لحم نعام (قائم) كيلو 90 جنيه

لحم فخد نعام كيلو 190 جنيه

لحم الأرانب كيلو 62 جنيه