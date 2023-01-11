أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى مصر
يبحث المهتمين بتربية الدواجن عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023 في مصر خاصة مع الارتفاعات غير المسبوقة التي أصبحت تصل إليها خلال الفترة الماضية.
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023
نوضح لكم في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023
سعر الفراخ البيضاء اليوم
الفراخ البيضاء 55 جنيه
الفراخ الساسو 62 جنيه
الفراخ البلدي 65 جنيه
امهات بيضاء 51 جنيه
كتكوت أبيض 15.25 جنيه
كتكوت ساسو 11.25 جنيه
كتكوت بلدي 7.50 جنيه
كتكوت هجين 8.25 جنيه
كتكوت فيومى 8.25 جنيه
سعر البيض اليوم في مصر
سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 99 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 92 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 89 جنيه.
سعر البط اليوم في مصر
بط بغال جرموه عمر يوم 17.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 18 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 11 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 29 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 55 جنيه
لحم بط مولار كيلو 40 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 35 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 52 جنيه
أسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه
رومي أبيض شهر / كيلو 120 جنيه
رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه
أسعار الحمام اليوم
الحمام العبسي 150 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
يمام إمري 100 جنيه
الحمام الكشكي 225 جنيه
أسعار مختلف الدواجن
لحم السمان كيلو 30 جنيه
زغاليل الحمام (الجوز) 70 جنيه
لحم نعام (مشفي) كيلو 280 جنيه
لحم نعام (قائم) كيلو 90 جنيه
لحم فخد نعام كيلو 190 جنيه
لحم الأرانب كيلو 62 جنيه