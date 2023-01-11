بعد تحرير 49016 مخالفة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص المركبات 2023 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية، خلال الساعات الماضية بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للمرور عن تحرير 49016 مخالفة مرورية متنوعة.

تحرير 49016 مخالفة مرورية في 24 ساعة

وتنوعت المخالفات ما بين 16900 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و310 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة شروط التراخيص، و34 مخالفة موقف عشوائي، و12 دراجة نارية مخالفة، خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تحرير المخالفات المرورية يأتي لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتحقيق الانضباط المروري، وتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص المركبات 2023

وفعلت وزارة الداخلية رابط الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص المركبات عبر موقع النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل، ويمكن معرفة قيمة المخالفات برقم اللوحة من خلال اتباع الآتي:

ادخل على موقع النيابة العامة من هنا.

اختر خدمات المرور.

اضغط على أيقونة "الدفع".

اختر المخالفة المراد سداد قيمتها "مخالفات رخص المركبات أم القيادة"

أدخل البيانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

بعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة.

قيمة المخالفات المرورية 2023

حدد قانون المرور قيمة التصالح على كافة المخالفات المرورية وهي كما يلي :-