بعد تحرير 49016 مخالفة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة
تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص المركبات 2023 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية، خلال الساعات الماضية بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للمرور عن تحرير 49016 مخالفة مرورية متنوعة.
تحرير 49016 مخالفة مرورية في 24 ساعة
وتنوعت المخالفات ما بين 16900 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و310 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة شروط التراخيص، و34 مخالفة موقف عشوائي، و12 دراجة نارية مخالفة، خلال 24 ساعة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تحرير المخالفات المرورية يأتي لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتحقيق الانضباط المروري، وتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص المركبات 2023
وفعلت وزارة الداخلية رابط الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص المركبات عبر موقع النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل، ويمكن معرفة قيمة المخالفات برقم اللوحة من خلال اتباع الآتي:
- ادخل على موقع النيابة العامة من هنا.
- اختر خدمات المرور.
- اضغط على أيقونة "الدفع".
- اختر المخالفة المراد سداد قيمتها "مخالفات رخص المركبات أم القيادة"
- أدخل البيانات المطلوبة.
- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
- بعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة.
قيمة المخالفات المرورية 2023
حدد قانون المرور قيمة التصالح على كافة المخالفات المرورية وهي كما يلي :-
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطريق بقيمتها 150 لـ 300 جنيه.
- عدم إتباع تعليمات ضباط المرور قيمتها 100 لـ 500 جنيه.
- توقف السيارة في نصف الطريق 200 لـ 2000 جنيه.
- عدم وجود مطفأة حريق داخل السيارة 300 جنيه.
- عدم تجديد الرخصة 100 لـ 300 جنيه.
- تعمد السير عكس الاتجاه من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه.
- التلاعب بأرقام الصفائح المعدنية 300 لـ 1500 جنيه.
- طمس الصفائح المعدنية عمد 300 لـ 1500 جنيه.
- عدم صلاحية الفرامل من 300 إلى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.
- السير بدون رخصة قيادة من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه.
- عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة من 20لـ50 جنيها.
- استخدام الأضواء المبهرة من 20لـ50 جنيها.
- انتهاء رخصة القيادة من 1000 إلى 2000
- الحد الأقصى للانتهاك 2000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.