الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة للمركبات واستخراج صورة المخالفة

المرور
المرور

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة لرخص المركبات والحصول على صورة المخالفة التي ترصدها رادارات مراقبة الطرق، ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية لأصحاب السيارات عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور، ما جعلنا نرصدها في هذا التقرير عبر السطور التالية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة لرخص المركبات

ويرصد لكم "الدستور" رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة لرخص المركبات والاطلاع على صور المخالفات للتأكد من ارتكابها لسدادها أو تقديم التظلم على تحريرها.

  • وتبدأ أولى خطوات الاستعلام بتسجيل الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة من هنا.
  • اختر أيقونة بيانات المرور.
  • الضغط على أيقونة الاستعلامات ثم اضغط على زر استمرار.
  • تحديد مخالفات رخص المركبات ثم اضغط على زر استمرار.
  • اختيار البحث عن مخالفات المركبات من خلال رقم اللوحة "أرقام فقط" أو "حروف وأرقام".
  • سجل رقم اللوحة ثم اضغط على إجمالي المخالفات.
  • ستظهر قيمة جميع المخالفات المسجلة على السيارة.
  • بعد ذلك يمكن الحصول على صور المخالفات بالضغط على الاستعلام وإضافة الرقم القومي.
  • ويمكن للمستعلم التظلم على قيمة المخالفات أو دفع قيمة المخالفة أونلاين من خلال استخدام بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة وتقديم تظلم على تحريرها

بوابة مرور مصر.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومى

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

استعلام مخالفات المرور بمصر برقم السيارة

كيفية سداد مخالفات المرور 2023

وبعد الاستعلام عن مخالفات المرور يمكن سداد قيمة التصالح الفوري في المخالفات المرور من خلال الدفع الإلكتروني بإحدى وسائل الدفع الرقمية، من خلال اتباع الآتي:

  • ادخل على موقع النيابة العامة من هنا.
  • اختر خدمات المرور.
  • اضغط على أيقونة "الدفع".
  • اختر المخالفة المراد سداد قيمتها "مخالفات رخص المركبات أم القيادة"
  • أدخل البيانات المطلوبة.
  • اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
  • بعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة، اختر طريقة الدفع.
مخالفات المرور 2023 الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة رخص المركبات موقع النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة للمركبات واستخراج صورة المخالفة

مفاجأة بشأن مشاركة كهربا فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى

مستشار وزير المالية: لا مساس بمستحقات ورواتب الموظفين بالدولة

غدًا.. قطع الكهرباء ومياه الشرب عن 5 مناطق بكفر الشيخ

ضبط مسجل خطر أطلق النيران عشوائيًا بشوارع بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟