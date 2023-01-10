كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة للمركبات واستخراج صورة المخالفة

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة لرخص المركبات والحصول على صورة المخالفة التي ترصدها رادارات مراقبة الطرق، ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية لأصحاب السيارات عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور، ما جعلنا نرصدها في هذا التقرير عبر السطور التالية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة لرخص المركبات

ويرصد لكم "الدستور" رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة لرخص المركبات والاطلاع على صور المخالفات للتأكد من ارتكابها لسدادها أو تقديم التظلم على تحريرها.

وتبدأ أولى خطوات الاستعلام بتسجيل الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة من هنا.

اختر أيقونة بيانات المرور.

الضغط على أيقونة الاستعلامات ثم اضغط على زر استمرار.

تحديد مخالفات رخص المركبات ثم اضغط على زر استمرار.

اختيار البحث عن مخالفات المركبات من خلال رقم اللوحة "أرقام فقط" أو "حروف وأرقام".

سجل رقم اللوحة ثم اضغط على إجمالي المخالفات.

ستظهر قيمة جميع المخالفات المسجلة على السيارة.

بعد ذلك يمكن الحصول على صور المخالفات بالضغط على الاستعلام وإضافة الرقم القومي.

ويمكن للمستعلم التظلم على قيمة المخالفات أو دفع قيمة المخالفة أونلاين من خلال استخدام بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل.

كيفية سداد مخالفات المرور 2023

وبعد الاستعلام عن مخالفات المرور يمكن سداد قيمة التصالح الفوري في المخالفات المرور من خلال الدفع الإلكتروني بإحدى وسائل الدفع الرقمية، من خلال اتباع الآتي: