الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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خالد الجندي: لو تقاسم الناس الخيرات والطعام لكانت الدنيا بشكل مختلف

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اختبار الله يكون في الأوقات الصعبة، مؤكدًا أن الناس لو تقاسموا الخيرات والطعام لكانت الدنيا بشكل مختلف.

ما المقصود بكلمة مسبغة في القرآن؟

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن قوله تعالى "فَلاَ اقتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ"، مؤكدًا أن معنى كلمة "مسبغة"، أي مجاعة.

وأوضح أننا سنلاقي الله يوم القيامة ويسأل كل إنسان ماذا قدم يوم المجاعة، فالله يجعل هناك اختبارات للناس كلها في الطعام والصحة والأنفس وفي الخوف.

وأكد أن الله ينظر إلى قلوب العباد في هذه الأوقات، والدليل على ذلك حديث الرسول عليه السلام، “تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة”.

خالد الجندي الخيرات الطعام الدنيا الأوقات الصعبة مجاعة

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