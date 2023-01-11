عودة حركة الطيران تدريجيًا فى المطارات الأمريكية

أعلنت هيئة الطيران الأمريكي، قبل قليل، أن جميع الرحلات في سماء الولايات المتحدة بإمكانها الهبوط بأمان، مؤكدة أن هناك عودة تدريجية لحركة الطيران في المطارات الأمريكية.

وأوضحت هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي في بيانٍ اليوم أنها تحرز تقدمًا في استعادة نظام إشعار المهام الجوية بعد انقطاع الخدمة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".

بايدن يطلب التحقيق فى أسباب توقف حركة الطيران

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالب بفتح تحقيق في أسباب توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض: "لا أدلة على أن هجومًا إلكترونيًا هو السبب وراء توقف حركة الطيران"، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الرئيس بايدن بالعطل في نظام الإشعارات الجوية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق اليوم، تعليق جميع الرحلات الداخلية في أمريكا حتى 14:00 بتوقيت جرينتش.

فيما أكدت مواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي الرحلات المتأخرة داخل وخارج أمريكا بلغ 1230 رحلة.