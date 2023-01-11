الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عودة حركة الطيران تدريجيًا فى المطارات الأمريكية

حركة الطيران
حركة الطيران

أعلنت هيئة الطيران الأمريكي، قبل قليل، أن جميع الرحلات في سماء الولايات المتحدة بإمكانها الهبوط بأمان، مؤكدة أن هناك عودة تدريجية لحركة الطيران في المطارات الأمريكية.

وأوضحت هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي في بيانٍ اليوم أنها تحرز تقدمًا في استعادة نظام إشعار المهام الجوية بعد انقطاع الخدمة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".

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بايدن: سنحاول معرفة أسباب توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة

بايدن يطلب التحقيق فى أسباب توقف حركة الطيران 

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالب بفتح تحقيق في أسباب توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض: "لا أدلة على أن هجومًا إلكترونيًا هو السبب وراء توقف حركة الطيران"، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الرئيس بايدن بالعطل في نظام الإشعارات الجوية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق اليوم، تعليق جميع الرحلات الداخلية في أمريكا حتى 14:00 بتوقيت جرينتش.  

فيما أكدت مواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي الرحلات المتأخرة داخل وخارج أمريكا بلغ 1230 رحلة.

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البيت الأبيض يؤكد متابعة بايدن لتعطل حركة الطيران.. وينفى وجود هجوم إلكترونى

الولايات المتحدة الطيران الأمريكي بايدن أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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