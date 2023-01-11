المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في «الهيروين» بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في "الهيروين".



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز الكوثر عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم الكوثر عن قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين من الشباب وراغبي الشراء بدائرة القسم.



تم ضبطه وبحوزته 6 لفافات من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات ،وتمت مصادرة المضبوطات وإحالة إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.