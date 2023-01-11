الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في «الهيروين» بسوهاج

هيروين
هيروين

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في "الهيروين".

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز الكوثر عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم الكوثر عن قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين من الشباب وراغبي الشراء بدائرة القسم.

تم ضبطه وبحوزته 6 لفافات من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات ،وتمت مصادرة المضبوطات وإحالة إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

القضية سوهاج الكوثر المواد المخدرة المشدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي: قناة السويس قادرة على التعامل مع المواقف الطارئة

المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في «الهيروين» بسوهاج

تأجيل محاكمة 22 متهمًا في «هيكل الإخوان الإداري» لـ12 فبراير

الناتو والاتحاد الأوروبى يتفقان على حماية بنى تحتية حيوية

أسامة ربيع: مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة يستهدف زيادة أعداد السفن العابرة

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟