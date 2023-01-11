«احتياطي».. التفاصيل الكاملة لسخط الأمير هاري على الأسرة المالكة

بعد أن طُرحت السيرة الذاتية للأمير هاري التي تحمل عنوان "احتياطي" رسميًا أمس في المكتبات، سجّلت أعلى مبيعات شهدتها المكتبات في المملكة المتحدة، لتصل إلى 400 ألف نسخة في اليوم الأول.

قال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر "ترانسوورلد بنجوين راندوم هاوس"، " كنا نعلم أن هذا الكتاب سيشهد مبيعات مرتفعة ولكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلًا، فعلى حد علمنا، الكتب الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي قام ببطولتها هاري الآخر؛ في إشارة إلى هاري بوتر.

يرجع الرواج الذي حظى به الكتاب، والذي من المتوقع أن يشهد جدالًا أكبر في الأيام المقبلة، ليس فقط لكونه خاصًا بواحد من الشخصيات الملكية الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، ولكن أيضًا لجرأة التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام من الكتاب في الآونة الأخيرة قبيل نشره، وما دعمها من مقابلات تلفزيونيّة تحدث من خلالها الأمير هاري عن بعض الموضوعات الساخنة التي تطرّق إليها في كتابه.

الهجوم على العائلة الملكية

لم يتوان الأمير هاري عن تأكيد علاقته المضطربة بأخيه الأمير ويليام سواء في الكتاب وفي مقابلاته الإعلامية، وكذلك اتهامه والده الملك تشارلز بوضع مصالحه الخاصة أولاً، وهو ما كتب عنه أيضًا في كتابه.

في مقابلة تلفزيونية له للترويج للكتاب، كال الأمير هاري باتهامات إلى الملكة القرينة كاميلا التي قال إنها ضحّت به لحساب علاقاتها العامة.

وأشار إلى أنه ليس بإمكانه العودة مع زوجته إلى الحظيرة الملكية حتى وإن جرى ترتيب ذلك مع العائلة والاتفاق عليه، فثمة أطراف أخرى ستحول دون ذلك في إشارة إلى وسائل الإعلام.

مقابلة ترويجية للكتاب أمس

أجرى الأمير هاري مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء، في برنامج the late show مع ستيفن كولبير للترويج لكتابه، وانتقد هاري التغطية الإعلامية لكتابه بعد ظهور تسريبات في إسبانيا قبل أيام من تاريخ نشره رسميا.

وقال إن بعض قطاعات الصحافة اتهمته بـ "التباهي" بقتل 25 شخصاً في أفغانستان خلال خدمته بالجيش البريطاني، موضحًا: "بلا شك، فإن أخطر كذبة قالتها وسائل الإعلام هي أنني تفاخرت بطريقة ما بعدد الأشخاص الذين قتلتهم في أفغانستان؛ إذا سمعت أي شخص يتفاخر بهذا النوع من الأشياء، سأكون غاضبًا، لكنها كذبة. وآمل الآن بعد أن نُشر الكتاب، أن يتعرّف الناس على حقيقة ما قلت".

واجه الأمير هاري انتقادات من قبل بعض خبراء الأمن الذين أشاروا إلى أن تعليقاته حول قتل أفراد من طالبان يعرضه هو وعائلته، بما في ذلك العائلة المالكة في المملكة المتحدة، لخطر متزايد.

وقال إن الأيام القليلة الماضية كانت مؤلمة وصعبة بعد ظهور تسريبات من الكتاب عبر وسائل الإعلام العالمية قبل نشره.

القلادة التي كسرها الأمير ويليام

في المقابلة التلفزيونية التي أجراها الأمير هاري أمس، ظهر مرتديًا قلادة كان قد ذكر قصة لها في لقاء سابق، إذ شرح هاري تفاصيل مواجهة جسدية مع شقيقه تم خلالها كسر قلادته ووعاء الكلب.

أخبر هاري المذيع أن القلادة "تم إصلاحها الآن" وأنه يرتديها للظهور التلفزيوني.

سعادته بوفاة جدته

قال الأمير هاري إن أكثر الأشياء التي يتذكرها عن الملكة إليزابيث الثانية ذكائها الحاد، وروح الدعابة لديها، وقدرتها على الرد على أي شخص بوجه محايد لكنه مرح.

وأشار إلى أنه كان سعيدًا حقًا لأن جدته أنهت حياتها موضحًا: "كانت لديها مسيرة رائعة، وحياة مهنية رائعة ودُفنت مع زوجها، ومع الأخذ في الاعتبار المعاناة العالمية التي عانى منها الجميع في السنوات الثلاث الماضية، كان هناك قدر أقل من المعاناة لأجدادي وأنا ممتن حقًا لذلك".