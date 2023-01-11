الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي: قناة السويس قادرة على التعامل مع المواقف الطارئة

قناة السويس
قناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، ميرا ريزنك، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الإقليمي في مكتب الشئون السياسية والعسكرية، خلال زيارتها الرسمية الأولى لقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وأعربت ميرا ريزنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي سمحت لها بالتعرف عن قرب عن طبيعة العمل بقناة السويس المرفق الملاحي، مثمنة الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي للقناة وضمان العبور الآمن للسفن بكل أنواعها.

وأشادت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الإقليمي في مكتب الشئون السياسية والعسكرية بكفاءة قناة السويس في إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة EVER GIVEN، مؤكدة أن هذا الحادث أثبت للعالم أجمع أهمية القناة وقدرتها على التعامل مع المواقف الطارئة والتحديات المختلفة حتى أنها أصبحت بمثابة بيت خبرة يمكن اللجوء إليه في حالة حدوث مواقف طارئة في المجتمع الملاحي الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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