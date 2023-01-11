الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرزها الأهرامات وبرج القاهرة.. أفضل الأماكن السياحية فى مصر لقضاء الـ«ويك إند»

برج القاهرة
برج القاهرة

يحتار العديد من الأشخاص في كيفية قضاء العطلة الأسبوعية، لذا فمن الممكن اختيار بعض الأماكن السياحية من بين القائمة التالية كمكان للاستمتاع فيه أنت وعائلتك.

الأهرامات 

تعد الأهرامات من المقاصد السياحية المهمة في مصر يمكنك رؤية الأهرامات وأبو الهول والاستمتاع بعظمة البنائين المصريين القدامى في صنع هذه التحف المعمارية منذ أكثر من 40 قرنًا مع التقاط الصور الفوتوغرافية مع عائلتك هناك، كما يمكنك ركوب الجمل والخيل والاستمتاع بوقت لطيف مع العائلة بهذه الأنشطة.

السياحة الدينية 

يمكن القيام بزيارة المعالم السياحية من الجهتين القبطية والإسلامية، مثل الكنيسة المعلقة، مسجد الحسين، مسجد محمد علي، مسجد السلطان حسن، مسجد السيدة زينب، ومجمع الأديان.

 

خان الخليلي 

من أقدم الأسواق في مصر يعود تاريخه إلى 6 قرون مضت في بيع الأشياء التذكارية، والمصنوعات الجلدية والمشغولات اليدوية، النحاسية والفضية والذهبية.

 

المتحف المصري 

يضم المتحف المصري بالتحرير حوالي 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة الأسر الملكية والآلهة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى قطع أثرية تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية مُقصمة على قاعات مختلفة على طابقين، حيث يشمل الطابقين طابق للآثار الثقيلة كالتوابيت والجداريات والتماثيل ومخطوطات وتماثيل صغيرة فلا تندم خلال زيارتك له.

 

حدائق عامة 

هناك العديد من الحدائق التي يمكن زيارتها خلال العطلة الأسبوعية أبرزها حديقة الأزهر، حيث تعتبر من أكثر الأماكن التي تبعث في النفس الهدوء، حيث المساحات الواسعة والخضراء والأشجار الظليلة، والبرك المائية، حيث تستطيع أن تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك، وهناك الحديقة الدولية، وحديقة الأسرة والفسطاط، وحديقة الأسماك بالزمالك.

 

برج القاهرة 

إذا كنت من عشاق المرتفعات فلا تهمل زيارة برج القاهرة، يمكن الاستمتاع برؤية بانورامية للقاهرة ومعالمها المختلفة، ويمكن التقاط الصور الفوتوغرافية المختلفة الممتعة وتناول وجبة الغذاء مع عائلتك هناك.

قضاء العطلة الأسبوعية كيفية قضاء العطلة الأسبوعية اختيار بعض الأماكن السياحية الأهرامات من المقاصد السياحية الهامة رؤية الأهرامات وأبو الهول السياحة الدينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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