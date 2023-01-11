الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أوركسترا القاهرة يقدم سيمفونية بيتهوفن على المسرح الكبير.. السبت

المايسترو أحمد الصعيدى
المايسترو أحمد الصعيدى

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازف البيانو الإيطالي جوزيبي اندالورو، وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل، على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج السيمفونية الثالثة (ايرويكا) لـ بيتهوفن والتي تحمل اسم البطولية وأتمّها مطلع عام 1804، وأهداها لنابليون والروح الثّورية التي خيمت على أوروبا في ذلك الوقت، إلى جانب كونشيرتو البيانو الأول لـ رحمانينوف.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل وهي: 

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ غير مسموح بتحريك المقاعد.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

ـ ممنوع التصوير.

السيمفونى احتفالات دار الاوبرا المصرية بتهوفن المايسترو أحمد الصعيدي المسرح الكبير بالأوبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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