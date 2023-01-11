تفوق ملكي كبير.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد وفالنسيا، في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فالنسيا، على إستاد "الملك فهد الدولي" في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُقام مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية، وذلك خلال الفترة من 11 يناير الجاري حتى يوم 15 من الشهر ذاته، بمشاركة 4 فرق كبرى، وهي: ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا، قبل القمة المرتقبة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم 197 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا في جميع البطولات.

- التقى الفريقان في 196 مباراة، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 103 مباراة، مقابل 53 انتصارًا لفريق فالنسيا، بينما كان التعادل سيد الموقف في 40 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو ريال مدريد 367 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 248 هدفًا من قِبل لاعبي فالنسيا.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين ريال مدريد وفالنسيا، يوم 8 يناير 2022، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2021-2022، وانتهت بفوز كبير للنادي الملكي بنتيجة 4-1.

- وعلى صعيد بطولة كأس السوبر الإسباني، فقد التقى الفريقان مرتين فقط من قبل.

- وكانت المباراة الأولى في عام 2008، وانتهت بفوز فالنسيا ذهابًا، قبل أن يلقب ريال مدريد الطاولة في مباراة الإياب ويتوّج بلقب كأس السوبر الإسباني.

- أما المباراة الثانية كانت في عام 2020، في دور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.

نهائي كأس السوبر الإسباني

- تُقام بطولة كأس السوبر الإسباني بنظام نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

- يلتقي ريال مدريد (حامل لقب الدوري الإسباني) بنظيره فالنسيا (وصيف كأس الملك في نصف النهائي الأول).

- بينما يواجه برشلونة (وصيف الدوري الإسباني) نظيره ريال بيتيس (بطل كأس الملك فى نصف النهائي الثاني).

- وبناءً عليه، من المقرر أن يواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بالفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس، في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

- بينما ستُقام مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، غدًا الخميس.