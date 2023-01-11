مصطفي هارب : طرح 7 محلات تجارية وصيدلية بسوهاج الجديدة للبيع فى مزاد علنى

أعلن المهندس مصطفي هارب رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف علي مدينة أخميم أن مزاد علنى أقيم لبيع محلات وصيدلية ووحدة إدارية .

في نفس السياق، أفاد علي عرفة معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديد أن المزاد مقام لطرح عدد 7 محلات تجارية و صيدلية بمساحة تتراوح ( من 19 متر إلى 40 متر ) بسوق الـ ( ٨ ) محلات بمركز خدمة الحى الثانى، عدد ١٠ وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 33 متر إلى 67 متر ) بالمناطق المختلفة بالمدينة.



وأشار إلي أنه تم بيع المحلات والصيدليه، سعر المتر فى المحلات من ( ٥١٠٠٠ جنيها إلى ٦١٥٠٠ جنيها ، كما تم بيع سعر متر الصيداليه بمبلغ ( ٤٥٠٠٠ جنيها ) باجمالى مبلغ ٩٥٧٦٩٠٠ جنيها.



وأضاف معاون رئيس جهاز مدينة سوهاج أنه تم بيع عدد ٧ وحدات إدارية ومهنية يتراوح سعر المتر من ٩٧٠٠ إلى ١٢٠٠٠ جنيها باجمالى (٣٧٧٦٥٥٠ مليون جنية )

مزاد مدينة اخميم



أعلن المهندس مصطفى هارب، عن انعقاد مزاد لبيع عدد ٦ محل تجارية بمساحات تتراوح ( من ٣٣ م٢ إلى ١٠٠ م٢ ) بمبني سوق تجاري (سوبر ماركت - مطعم - مشاوي - بقاله - حدايد و بويات - كافتيريا).



وأضاف أنه تم بيع المحلات التجاريه بسعر المتر من ( ١٧٣٠٠ ج إلى ٢٦٥٠٠ ج )، وتم اختيار الانشطة حسب احتياجات المكان وبناء على رغبات السادة قاطني المشروع، لتصبح حصيلة المزاد بيع عدد ٦ محلات بإجمالي (٦،٥١٢،٩٩٠) مليون جينه جنيه وسيتم الاعلان عن المزاد القادم قريبا طبقا لاحتياجات السكان.



شروط آلية سداد المستحقات المالية



وأشار رئيس الجهاز إلى أن سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ "10000" سيتم لكل وحدة إدارية ومهنية ويتم استكمال سداد نسبة 25% و1% مصاريف إدارية، بالإضافة لنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو، ويتم سداد 25000 جنيه لكل محل أو صيدلية كما يتم استكمال سداد 10% و1% مصاريف إدارية وإضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو فى موعد غايتة جلسة المزاد.

وتابع: يتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي ستم سداده بطريقتين تشير أحدهما أن يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المز اد.

واستكمل رئيس جهاز المدينة أن سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضاف إلبها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة والمالية للمحلات الوااقعة بالأسواق التجارية فقط على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.