الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن برودة الطقس تتزامن مع شهر يناير وفبراير وهما ذروة فصل الشتاء، وما يصاحبه من انخفاض في درجات الحرارة والكتل الهوائية الشمالية الشرقية القادمة من شرق أوروبا، وتكون درجة الحرارة فيها منخفضة بشكل كبير وتؤثر علينا على مدار شهري يناير وفبراير.

انخفاض درجات الحرارة خلال فترات اليوم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا نشهد خلال هذه الأيام انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار الذي تتراوح درجات الحرارة فيه ما بين 18 و19 درجة مئوية، وخلال فترات الليل 10 و11 درجة مئوية وبعض المناطق تكون أقل من 10 درجات مثل شمال الصعيد ووسط سيناء، وهذه أجواء من باردة لشديدة البرودة.

وأكدت أن الأمس شهدنا ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ومنخفضًا جويًا معه أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على أغلب محافظات الجمهورية، وشهدنا اليوم تحسنًا نسبيًا، وكميات الأمطار تكون أقل وغدًا يوجد تحسن وتلاشي الأمطار فيما عدا سواحلنا الغربية المطلة على البحر المتوسط، وبعض سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح أن الأيام المقبلة سيكون فيها تحسن بالأحوال الجوية والظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية والبرودة وانحسار فرص سقوط الأمطار في المناطق المطلة على البحر المتوسط.

للأرصاد سواحلنا الغربية سلاسل جبال البحر الأحمر الامطار تحسن بالأحوال الجوية الشبورة المائية

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