خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: تنظيم المعارض صناعة عالمية ومصر نجحت فى ذلك

قال محمد الأعصر، الخبير السياحي، إن تنظيم المعارض صناعة عالمية، وتحقق أكثر من ٢ مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بعد مؤتمر شرم الشيخ للمناخ أصبح لها اسم عالمي في هذا القطاع ونجحت في ذلك.

التنظيم في إفريقيا

وأكد محمد الأعصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية تستهدف التنظيم في إفريقيا والدول العربية الفترة المقبلة، خاصة أن هذا التنظيم يعني تشغيل المزيد من العمالة.

يذكر أن الدولة المصرية نجحت بشكل كبير في تنظيم مؤتمر المناخ "كوب 27"، وهذا التنظيم استطاع تحسين الصورة الذهنية المأخوذة عن مصر بالخارج، ولهذا أصبحت مصر من بين الدول القادرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية.