الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

السبت.. نقابة المهندسين تستضيف ندوة تحلية ومعالجة المياه

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلنت لجنة الفضاء بنقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم ندوة تعريفية للدبلومات المهنية بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية في مجالي تغير المناخ والأنظمة المضمنة، وذلك بعد غدٍ الخميس.

وأعلنت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية عن ندوة لتحلية ومعالجة المياه والتنمية المستدامة، وذلك السبت المقبل.

ودشنت نقابة المهندسين وجمعية المهندسين المصرية، في وقت سابق، مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بينهما، حيث عقد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة لقاء مشتركا مع مجلس إدارة جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال، وذلك بمقر الجمعية لبحث سبل التعاون والتكامل والترابط بين النقابة والجمعية.

وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن إنقاذ المهنة هو الدور الأساسي لنقابة المهندسين وجمعية المهندسين المصرية.

وأضاف: "النقابة تمد يديها للتعاون الكامل مع الجمعية، وهي على قناعة تامة بأن جمعية المهندسين هي الذراع العلمية للمهندسين وللنقابة".

لجنة الفضاء بنقابة المهندسين نقابة المهندسين الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية الهندسة أعضاء المجلس الأعلى

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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