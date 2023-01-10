الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق تُطالب البرلمانات الآسيوية بدور أكبر لتعميق العلاقات بين البلدان

العراق
العراق

دعا الوفد العراقي المشارك في جلسات الجمعية البرلمانية الآسيوية، المقامة في تركيا، إلى ضرورة اضطلاع البرلمانات بدور أكبر في تعميق العلاقات بين البلدان.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): "الوفد البرلماني العراقي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، التقى اليوم الثلاثاء، بوفد مجلس الشورى القطري، على هامش المشاركة في جلسات الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في ولاية انطاليا التركية".

وأكد الوفدان على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون على المستوى السياسي والبرلماني، والاستفادة من تجارب المجلسين في المجال التشريعي، وان تضطلع البرلمانات الآسيوية بدور أكبر في تمتين العلاقات، فضلا عن مناقشة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة خدمًة لمصالح الشعبين الشقيقين، وضرورة تنسيق المواقف بينهما في المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين.

أعضاء الجمعية العمومية البرلمانيات الاسيوية العراق الازمات الاقليمية البرلمانا

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العراق تُطالب البرلمانات الآسيوية بدور أكبر لتعميق العلاقات بين البلدان

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