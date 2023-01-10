الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشاري تخطيط يكشف أهمية حي «المال والأعمال» بالعاصمة الإدارية الجديدة

حي المال والأعمال
حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال سعيد حسانين السيد، استشاري التخطيط العمراني، إن منطقة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر من أهم المناطق الموجودة بها.

القاهرة ستكون عاصمة للقارة الإفريقية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية ناسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستمثل مع القاهرة عاصمًة للقارة الإفريقية خاصة مع عملية التبادل التجاري والتكنولوجي بينهما.

وتابع: "أبراح حي المال تمثل أهم عناصر العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها البرج الأيقوني والذي تم إقامته والمباني المحيطة به، بتكلفة تصل لـ 180 مليار جنيه، وتم إقامتها على مساحة 195 فدان، وتوفر للعاصمة الجديدة 2 مليون فرصة عمل، حي المال والأعمال، سيوفر منها 100 ألف وظيفة.

استشاري التخطيط حي المال والاعمال العاصمة الإدارية الجديدة البرج الأيقوني فرصة عمل المشروعات

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