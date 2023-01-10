«التعليم» تعلن عن الأوراق المطلوبة من طلاب الثالث الثانوى.. وهذا آخر موعد للتسليم

حددت المدارس على مستوى الجمهورية الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الثانوي.

وبدأت المدارس بتعليق صورة الأوراق المطلوبة فى أماكن واضحة، على أن يتم التسليم حتى بداية الفصل الدراسي الثاني، وهى كالتالي:

لطلاب الثانوية العامة الجدد

_ استمارة إلكترونية ألوان و2 صورة من الاستمارة

_5 صور شخصية

_ 2 صورة من بطاقة ولى الأمر والطالب

_ إيصال تأمين التابلت وصورة منه

_ إيصال صورة المصروفات

_ إيصال السداد ثمن الاستمارة من البريد

_ 2 طابع دعم مشروعات تعليمية

_ دوسيه بلاستيك

أما الأوراق المطلوبة من طلاب انتظام باقون للإعادة:

_ استمارة إلكترونية ألوان

_ 5 صور شخصية

_ أصل شهادة الميلاد

_ حوالة بريدية

_ 2 طابع دعم مشروعات

وحددت وزارة التربية والتعليم شكل امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجاري 2022 – 2023، وستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحان، وسيستلم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مع استمرار التعريب هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

وحسب البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم فإن شكل امتحانات الصف الثالث الثانوي ومواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وحسب حديث وزير التربية والتعليم سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام الـrubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.