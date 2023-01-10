الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التعليم» تعلن عن الأوراق المطلوبة من طلاب الثالث الثانوى.. وهذا آخر موعد للتسليم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

حددت المدارس على مستوى الجمهورية الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الثانوي.

وبدأت المدارس بتعليق صورة الأوراق المطلوبة فى أماكن واضحة، على أن يتم التسليم حتى بداية الفصل الدراسي الثاني، وهى كالتالي: 

لطلاب الثانوية العامة الجدد

_ استمارة إلكترونية ألوان و2 صورة من الاستمارة 

_5 صور شخصية 

_ 2 صورة من بطاقة ولى الأمر والطالب 

_ إيصال تأمين التابلت وصورة منه 

_ إيصال صورة المصروفات 

_ إيصال السداد ثمن الاستمارة من البريد 

_ 2 طابع دعم مشروعات تعليمية

_ دوسيه بلاستيك

أما الأوراق المطلوبة من طلاب انتظام باقون للإعادة:

_ استمارة إلكترونية ألوان 

_ 5 صور شخصية 

_ أصل شهادة الميلاد

_ حوالة بريدية

_ 2 طابع دعم مشروعات 

وحددت وزارة التربية والتعليم شكل امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجاري 2022 – 2023، وستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به طلاب الثانوية العامة  أثناء الامتحان، وسيستلم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مع استمرار التعريب هذا العام لطلاب الثانوية العامة. 

وحسب البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم فإن شكل امتحانات الصف الثالث الثانوي  ومواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وحسب حديث وزير التربية والتعليم  سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام الـrubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

 

التربية والتعليم الأوراق المطلوبة الثانوية العامة الثانوية العا الثانوية العامة 2023 العام الماضي الصف الثالث الثانوي القومي للامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بأن يكون سعر توريد القمح مجزيًا للمزارعين ويحقق عائدًا اقتصاديًا ملائمًا

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

جهاز العبور الجديد يطالب شركات المقاولات بإنهاء المشروعات الجارية بالحى الـ14

صندوق النقد: مصر أظهرت مرونة فى مواجهة صدمة كورونا

مدبولى يؤكد دور «حياة كريمة» فى إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مدير مكتبة الإسكندرية: «الفن حائط الصد في مواجهة أشكال التطرف بمجتمعاتنا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعا أمي!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية