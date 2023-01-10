الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بطولة العالم لليد.. مواعيد مباريات مصر والقنوات الناقلة

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد

تنطلق غدًا الأربعاء بطولة العالم لكرة اليد في السويد وبولندا في نسختها الـ 28.

منتخب مصر يشارك في بطولة العالم لليد 

ويعتبر منتخب مصر أكثر المنتخبات العربية مشاركة في الحدث العالمي، بواقع 17 مرة، حيث كانت بداية مشاركاته في نسخة 1964 عندما احتل المركز الـ14، علمًا بأنه أيضًا أول منتخب عربي يشارك أفضل مركز حققه منتخب اليد في بطولة العالم كان المركز الرابع في عام 2001. 

منتخب مصر في البطولة الحالية يقع في المجموعة السابعة التي تضم أمريكا، المغرب وكرواتيا. 

خالد يحيى نجم المنتخب ونادي فيزبريم المجري أبرز اللاعبين الغائبين عن الفراعنة في البطولة بسبب إصابته بالرباط الصليبي في ديسمبر الماضي. 

مواعيد مباريات مصر في البطولة  

 

- الجمعة 13 يناير مصر وكرواتيا  الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر. 

 

- الأحد 15 يناير مصر والمغرب  الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

 

 - الثلاثاء 17 يناير مصر وأمريكا الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

 

القنوات الناقلة لـ بطولة العالم لكرة اليد 

ونشر الاتحاد الدولي، بيانا رسميا حول القنوات التي حصلت على حقوق بث مباريات مونديال اليد، حيث ضمت قناة عربية وحيدة وهي قناة ksa sports التي ستذيع مباريات المنتخب السعودي في المونديال، بجانب بعض المباريات الأخرى في البطولة. 

ولم تعلن أي قناة عربية أخرى عن إذاعة مباريات البطولة رغم مشاركة 7 منتخبات عربية، وهي مصر والمغرب وتونس والبحرين وقطر والجزائر بجانب المنتخب السعودي.

وضمت قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني باروندوفي مونديال اليد 

كل من: حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي - عبد الرحمن حميد 

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري 

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا 

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد ممدوح هاشم -شادى خليل 

الظهير الأيمن: مهاب سعيد - محسن رمضان 

الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح 

صانع اللعب: أحمد هشام دودو - سيف الدرع - أحمد خيري

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