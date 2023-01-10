الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة 25 يناير 2023 والإجازات الرسمية خلال العام

اجازات
اجازات

يبحث العديد من المواطنين الموظفين بكلا القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة 25 يناير، حيث أنه غير أساسي الحصول عليها بنفس اليوم، فأصبحت الحكومة المصرية تؤخر الإجازات الرسمية ليوم الخميس.

ويتساءل العديد من الأشخاص عن موعد إجازة 25 يناير ما زاد البحث من قبل المواطنين عن موعدها، وهو ما تقدمه "الدستور" من خلال هذه السطور:

 

موعد إجازة 25 يناير 2023

 

يحصل العاملون في الدولة خلال شهر يناير الحالي على إجازة رسمية أخرى بعد أن حصلوا على إجازة عيد الميلاد المجيد التي تم ترحيلها ليوم الأحد الموافق 8 يناير كو السبت يعد إجازة رسمية للأغلبية.

ومن المفترض أن تكون اجازة يوم 25 يناير الذي يحتفل المصريون خلالها بعيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير 2011، يوم الأربعاء الذي يوافق 25 يناير 2023، وتم اتخاذ قرار ترحيل إجازة 25 يناير إلى يوم الخميس التالي حسب قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

موعد إجازة نصف العام 2023 و بدء الترم الثاني

موعد مرتبات شهر يناير 2023 ومناطق صرفها

الإجازات الرسمية 2023

ونقدم لكم من خلال هذه السطور مواعيد كافة الإجازات الرسمية التي يحصل عليها موظفي الدولة والقطاع الخاص لمناسبات دينية وأخرى قومية وتتمثل في:

ثورة 25 يناير: الأربعاء 3 رجب.

الموافق 25 يناير 2023.

شم النسيم: يوم الإثنين ١٧ أبريل 2023.

عيد الفطر المبارك: الجمعة ٢١ أبريل - الأحد ٢٣ أبريل.

عيد تحرير طابا: الأحد 27 شعبان.

الموافق 19 مارس 2023.

عيد تحرير سيناء: الثلاثاء 5 شوال الموافق 25 أبريل الموافق 2023.

عيد العمال: الاثنين 11 شوال الموافق 1 مايو 2023.

وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيه 2023.

عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 28 يونيه 2023.

ثورة 30 يوينو: الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق 30 يونيه 2023.

رأس السنة الهجرية: الأربعاء 19 يوليو.

ثورة 23 يوليو: الأحد 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف :الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة: الجمعة 6 أكتوبر.

المواطنون الموظفون القطاعين العام والخاص لإجازات الرسمية موعد اجازة 25 يناير الإجازات الرسمية ثورة 25 يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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