بكرى: وزير قطاع الأعمال السابق دمر المصانع و«اللي انحرف لازم يتحاسب»

هاجم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من الإدارة السابقة لمصنع كيما أسوان، مطالبا بمحاسبة من اتخذ قرارات بالتعاقد مع الشركات الأجنبية أثناء اضطرابات 2011 وتسبب في دفع تعويضات.

وأضاف بكري، في كلمة خلال زيارة ميدانية تقوم بها لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى مصنع كيما أسوان، أن كل المصانع تدمرت في عهد وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق.

وشدد بكري قائلا: «اللي انحرف لازم يتحاسب واللي تسبب في دفع تعويضات لازم يتحاسب، هل يعقل إن رئيس الشركة السابق يستبعد من حضور افتتاح الرئيس للمصنع الجديد، ويستمر هذا الرجل وفي النهاية أجبر على الاستقالة».

ولفت بكري إلى أن القطاع العام ليس فاشلا وحقق 13 مليار جنيه أرباحا هذا العام، ولكن نحتاج إلى جدية في التعامل.

وتابع بكري أن العلاوات حق للعمال ولا بد من مساواتهم بالشركات المماثلة، قائلا «البلد دي بلدنا والعمال دول هنا اللي بنوا المصنع».