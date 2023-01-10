الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تحذيرات هامة من «التعليم» لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بشأن الامتحانات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من التعرض لبعض الأمور التي تغلق منصة الامتحانات، محذرةً إياهم من ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تغلق منصة swift assess.

وترصد "الدستور" التحذيرات الهامة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات منتصف العام:

  1. منع تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها يؤدي إلى الخروج من الامتحان.
  2. الخروج من المنصة، ولن يستطيع الطالب الدخول عليها مرة أخرى، ولن تفتح من جديد.
  3. يمنع أيضا فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت.
  4. عدم فتح نوافذ أو محاولة التهكير لجهاز التابلت.
  5. حظر استخدام برنامج جيو جيبرا - الموجود على التابلت أو تغيير التابلت إلى الشاشة السوداء.
  6. إلغاء شريط المهام أسفل الشاشة على التابلت الخاص بالتنقل بخطوة للخلف.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يوم 14 يناير الجاري، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، على أن تنتهي تلك الامتحانات 26 يناير في مختلف أنحاء الجمهورية، لبدء إجازة منتصف العام 28 يناير.

 

يجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد شددت على المديريات التعليمية التابعة لها؛ ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، ويكون الامتحان إلكترونيًا أو مقاليًا في وقت واحد، وهو الزمن المُحدد للامتحان. 

التحذيرات طلاب الصفين امتحانات منتصف العام امتحانات منتصف العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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