الزمالك يقرر عودة محمود شبانة من سموحة في يناير

قرر مسئولو نادي الزمالك، بشكل نهائي، عودة محمود شبانة وقطع إعارته من صفوف فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأرسل الزمالك خطابًا رسميًا لسموحة في الساعات الماضية، أخطره فيه بعودة اللاعب إلى صفوف الفريق في يناير الجاري.

وجاء قرار إدارة الزمالك بعودة شبانة من الإعارة؛ بسبب النقص الدفاعي في صفوف الزمالك بعد إصابة محمود حمدي الونش وغيابه لفترة طويلة.

وتنص إعارة "شبانة" لسموحة على أحقية الزمالك في عودة اللاعب وقطع الإعارة حال دفع مبلغ مليون جنيه، وهو ما قرر الزمالك القيام به.

ورفض مسئولو الزمالك فكرة شراء مدافع؛ بسبب مغالاة العديد من الأندية في طلباتها المالية ليكون قرارهم بعودة "شبانة" والاستفادة من خدماته.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخفف الجهاز الفني الحمل البدني بشكل تدريجي، في ظل اقتراب مباراة الاتحاد السكندري المرتقبة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام بعض الأدوات الخاصة، أعقبها فقرة خاصة بالكرة من خلال التمرير فيما بينهم من لمسة واحدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الأربعاء في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.