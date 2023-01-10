«فتحولها باب الشقة».. أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مُسنة في قصر النيل

قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المساعدة لسيدة مسنة تقيم بمفردها، بعد مواجهتها مشكلة في فتح باب الشقة محل سكنها.



وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مسنة مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بطلب مساعدة لفتح باب الشقة محل سكنها.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل سكن المُبلغة، وتبين وجود سيدة "مسنة"، مقيمة بمحل البلاغ، بمفردها وتجد صعوبة في الحركة لظروفها الصحية وتم مساعدتها.

وتقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.