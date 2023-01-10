إيران تحكم على ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني بالسجن 5 سنوات

قالت محامية ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، إن محكمة قضت بسجن موكلتها لمدة خمس سنوات.

ولم تذكر المحامية تفاصيل التهم الموجهة إلى الناشطة فائزة هاشمي رفسنجاني، لكن المدعي العام في طهران وجه اتهامات إليها العام الماضي بالدعاية ضد النظام الإيراني، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت في سبتمبر أن فائزة اعتُقلت بتهمة "التحريض على أعمال شغب" في طهران خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاة شابة كردية أثناء احتجاز الشرطة لها.

- تفاصيل سجن ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني

وتمثل المظاهرات أحد أكبر التحديات لرجال الدين الذين يحكمون إيران منذ ثورة 1979.

وكتبت المحامية ندى شمس على تويتر "عقب اعتقال فائزة هاشمي، حُكم عليها بالسجن خمس سنوات لكن الحكم ليس نهائيا".

وفي عام 2012، حُكم على فائزة بالسجن ومُنعت من ممارسة العمل السياسي بتهمة الدعاية ضد الدولة خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2009، وتوفي رفسنجاني في عام 2017 وهو من مؤسسي الجمهورية الإسلامية.



