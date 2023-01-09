الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تدعو إيران لإلغاء حكم الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء نية السلطات الإيرانية إعدام اثنين من المتظاهرين، ودعا إلى إلغاء هذه الممارسة.

وقال المكتب الأممى: "نشعر بقلق بالغ ازاء نبأ الإعدام الوشيك لمحمد جوبادلو ومحمد بروجاني، اللذين اعتقلا خلال الاحتجاجات في البلاد، ويجب على السلطات الإيرانية التوقف على الفور عن جميع عمليات الإعدام".

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الاتحاد الأوروبى يعرب عن «صدمته» إزاء إعدام إيران متظاهرين

الولايات المتحدة الأمريكية تدين بـ«أشد العبارات» إعدام رجلين فى إيران

وقبل يومين، أدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات، تنفيذ حكم الإعدام في حقّ رجلين في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلد.

وجاء في تغريدة للناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "ندين بأشدّ العبارات المحاكمة الصورية لمحمد مهدي كرامي ومحمد حسيني وإعدامها في إيران". 

وصرّح برايس بأن الإعدامات من هذا القبيل هي عنصر أساسي في استراتيجية النظام لقمع التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أشهر. 

الامم المتحدة حقوق الانسان السلطات الإيرانية المتظاهرين الاحتجاجات إيران

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