الأمم المتحدة تدعو إيران لإلغاء حكم الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين

أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء نية السلطات الإيرانية إعدام اثنين من المتظاهرين، ودعا إلى إلغاء هذه الممارسة.

وقال المكتب الأممى: "نشعر بقلق بالغ ازاء نبأ الإعدام الوشيك لمحمد جوبادلو ومحمد بروجاني، اللذين اعتقلا خلال الاحتجاجات في البلاد، ويجب على السلطات الإيرانية التوقف على الفور عن جميع عمليات الإعدام".

الولايات المتحدة الأمريكية تدين بـ«أشد العبارات» إعدام رجلين فى إيران

وقبل يومين، أدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات، تنفيذ حكم الإعدام في حقّ رجلين في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلد.

وجاء في تغريدة للناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "ندين بأشدّ العبارات المحاكمة الصورية لمحمد مهدي كرامي ومحمد حسيني وإعدامها في إيران".

وصرّح برايس بأن الإعدامات من هذا القبيل هي عنصر أساسي في استراتيجية النظام لقمع التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أشهر.