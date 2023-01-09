مباحث قسم أول الفيوم تحل لغز سرقة شركة أدوية

تمكنت مباحث قسم أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفابة رئيس مباحث القسم، والعقيد هانى تعيلب، والمعاونين، وكلا من النقيب مصطفى قرنى، ومحمد عبد الناصر وخالد يحى، من حل غز سرقة الأدوية من شركة الأدوية المصرية بالفيوم.

وكان قد تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغاً يفيد بقيام تشكيل عصابى تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقات الصيدليات، بسرقة أحد شركات الأدوية بمنطقة الكيمان بمدينة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم من قبل مباحث قسم أول الفيوم، وتبين قيام تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص من بينهم شخص يعمل بالشركة قاموا بسرقة جدول الأدوية المحظور بيعها من شركة الأدوية المصرية بمنطقة الكيمان، وتم ضبطهم خلال 48 ساعة من وقت السرقة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.