الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مشيرا أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لتفقد رصف طريق المعامل بميت حبيش رافقه خلالها الأستاذ حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

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وتفقد رحمي أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6,6 مليون جنيه.

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وفي سياق منفصل، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات المستمرة والتي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من سلامة المنتج، والتزام المصانع والموزعين بتحقيق أعلي معايير السلامة والصحة العامة.

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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش إعاقة الحركة المرورية أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إحداث نقلة نوعية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحركة المرورية تعطيل مصالح المواطنين تحقيق السيولة المرورية

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