الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترفات مسجل قتل طليقته بقنا: «سابتني واتجوزت غيري.. حرقت قلبي»

حبس
حبس

«سابتني واتجوزت غيري.. حرقت قلبي قولت انتقم منها وأولع في الشقة ولكنها منعتني».. بهذه الكلمات أدلى المتهم بقتل طليقته في قنا باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

  • اعترافات المتهم

قال المتهم إن حالة وفاة مقربة لطليقته وقعت في المنطقة فقرر الذهب للعزاء، وشاهد هناك زوج طليقته فلم يتمالك نفسه سوى بالتفكير في خطة شيطانية للانتقام منهما حيث ظن أنها أيضًا في عزاء قريبها، فقرر التوجه لشقتهما وإضرام النيران به.

وتابع ولكن القدر لم يتفق معه فبمجرد تسلله للشقة، ودخوله لها تفاجأ بوجود طليقته وعند محاولتها الاستغاثة بالجيران، قرر التخلص منها وقتلها وتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال إنها كانت على علاقة بزوجها الحالي أثناء فترة زواجهما، وطلبت الطلاق منه للارتباط بالآخر، ولم أهدأ سوى بفكرة الانتقام منهما.

  • تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

كان تبلغ لمركز شرطة قنا من أحد المستشفيات باستقباله إحدى السيدات، متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم، وما قرره زوجها أنه أثناء عودته للشقة سكنهما، عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها إصابات أدت لوفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو طليق المجنى عليها "سائق".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة انتقاماً منها لارتباطها بزوجها الحالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

جهات التحقيق الشقة الكلمات زواج فكرة الانتقام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

بعد تلاوة القرآن بعزاء نجل جورج وسوف.. أول تعليق للشيخ ياسر الصالح

أشرف زكى ينفى وفاة الفنان القدير صلاح السعدنى

مع افتتاح منافذ «أهلًا رمضان».. مواطنون: جميع السلع متاحة بأسعار مخفضة

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

ملحن مسرحية «تقدر».. إيهاب عبدالواحد صاحب رصيد النجاح الأكبر فى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس