اعترفات مسجل قتل طليقته بقنا: «سابتني واتجوزت غيري.. حرقت قلبي»

«سابتني واتجوزت غيري.. حرقت قلبي قولت انتقم منها وأولع في الشقة ولكنها منعتني».. بهذه الكلمات أدلى المتهم بقتل طليقته في قنا باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

اعترافات المتهم

قال المتهم إن حالة وفاة مقربة لطليقته وقعت في المنطقة فقرر الذهب للعزاء، وشاهد هناك زوج طليقته فلم يتمالك نفسه سوى بالتفكير في خطة شيطانية للانتقام منهما حيث ظن أنها أيضًا في عزاء قريبها، فقرر التوجه لشقتهما وإضرام النيران به.

وتابع ولكن القدر لم يتفق معه فبمجرد تسلله للشقة، ودخوله لها تفاجأ بوجود طليقته وعند محاولتها الاستغاثة بالجيران، قرر التخلص منها وقتلها وتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال إنها كانت على علاقة بزوجها الحالي أثناء فترة زواجهما، وطلبت الطلاق منه للارتباط بالآخر، ولم أهدأ سوى بفكرة الانتقام منهما.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

كان تبلغ لمركز شرطة قنا من أحد المستشفيات باستقباله إحدى السيدات، متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم، وما قرره زوجها أنه أثناء عودته للشقة سكنهما، عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها إصابات أدت لوفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو طليق المجنى عليها "سائق".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة انتقاماً منها لارتباطها بزوجها الحالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.