كيف تحقق النجاح بحياتك العملية؟

يسعى كثيرون إلى العيش في هذه الحياة بشكل جيد وأكثر نجاحًا، الأمر الذي دفع عالم النفس الشهير وخبير التنمية البشرية، جوردان بي بيترسون، بتدوين خبراته الحياتية في كتاب «12 قاعدة للحياة» والذي وصفه بـ«ترياق للفوضى»، حيث جمع بين الحقائق التي تم الحصول عليها بشق الأنفس من التقاليد القديمة مع الاكتشافات المفاجئة للبحث العلمي المتطور.

يناقش الدكتور بيترسون، في كتابه، الانضباط والمسؤولية والحرية والمغامرة، حيث يختصر حكمة العالم في اثني عشر مقالة عملية وعميقة، والتي وصفها بقواعد الحياة للاستمتاع بالعمر في ظل الضغوط الحياتية التي يمر بها الكثيرين.

أحب نفسك كما تحب الآخرين

« لا تفعل أشياء تكرهها».. تطرق الكاتب بيترسون، في الفصل الأول إلى ضرورة حب النفس، فكلما حب الشخص نفسه وأعتز بذاته، كانت الحياة أسهل وأفضل خاصة عند التعرض للضغوط.

يجب أن تكون العناية بأنفسنا غير قابلة للتفاوض، فالقيام بذلك سوف يفيدك ويفيد العالم من حولك، ستسمح لك ممارسة حب الذات والرعاية الذاتية بالظهور بشكل كامل في العالم وخاصة مواجهة الضغوط سواء في العمل أو الحياة الاجتماعية.

ويلفت الكاتب، إلى أنه يمكن أن تساعدك الكتابة في التعرف على نفسك بشكل أفضل وتعلمك كيف تحب نفسك، كما يسمح لك بإخراج أفكارك المجهدة ومشاعرك القاسية على الصفحة ورسم مخطط نموك بمرور الوقت.

أكد خبراء التنمية البشرية، فحب الذات هو قوة تؤثر بشكل إيجابي على كل جانب من جوانب حياتك، فلا مزيد من الاستسلام للناقد الداخلي الخاص بك والاستسلام للسلبيات، فيما يلي خطوات قوية يمكنك اتخاذها لوضعك على الطريق الصحيح نحو حب الذات الحقيقي.

حب ما تفعل:

إذا كنت ترغب في التحول من الرغبة في حب الذات إلى تجسيد حب الذات، فيجب أن تكون مرتبطًا عاطفيًا بتلك الرحلة، والعمل على التحقيق أهدافك بشكل علمي.

الالتزام:

كن ملتزمًا بنسبة 150٪ برحلتك نحو حب الذات، اجعله أولوية رئيسية في حياتك وتعامل معها على هذا النحو، ولا تدع أي شيء يعيقك عن طريق علاقتك بنفسك.

استعد قوتك:

تخلص من عقلية الضحية وامتلك حياتك، لا مزيد من توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين أو إلقاء اللوم على ظروفك. حان الوقت للتملك والسيطرة واللحظة التي تحصل فيها على الملكية هي اللحظة التي تستعيد فيها القوة لإحداث التغيير.