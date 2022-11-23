«خواطر التنمية البشرية وتغير الشخصية والتفوق الدراسى» فى ندوة تثقيفية بالوادى الجديد

عقدت كلية الآداب ندوة تثقيفية بعنوان "خواطر التنمية البشرية وتغير الشخصية والتفوق الدراسي" برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبدالسلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاضر بها الدكتور زين العابدين كمونة أستاذ اللغة الفرنسية بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور فريد شوقى محمد، والدكتور مصطفى فاروق طه، وإكرامي محمد صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وعدد من طلاب الكلية.

وقال الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، أن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، بهدف بناء أجيال جديدة واعية لديها أفكار متطورة وقادرة على مواكبة التحديات والتصدي لأي صعوبات في سبيل تحقيق أهدافهم.

ومن جانبه تناول الدكتور زين العابدين خلال حديثه مفهوم التنيمة البشرية، موضحًا أنها عنصر أساسى للأستقرار والتطور الإنسانى والإجتماعى، فهي بمثابة عملية تطور شامل، وأهداف التنمية البشرية، وكيفية استخدام العقل الباطن فى تحقيق الأهداف، وذلك باتباع التأمل، والاسترخاء، والتصور، والتخيل، ثم الإحساس بالنتيجة، وأنماط تغير الشخصية، وأخيرًا قد مجموعة من النصائح لتحقيق التفوق الدراسي.

وأكد دكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية أهمية وجود هدف لدى الإنسان، حيث إن الإنسان الناجح هو الذي يحدد هدفه، ويسعى للوصول إليه، كما أن وجود الهدف في حياتنا يجعل للحياة معنى، ومتعة، لذا حث سيادته الطلاب على الاجتهاد، والمثابرة، والتسلح بالإيمان، والإرادة القوية في تحقيق الأهداف.

كما نظمت كلية الطب بالجامعة ندوة علمية بعنوان "يوم البحث العلمي" بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

وقد حاضر في الندوة الدكتور محمود عبدالعليم أستاذ التوليد وأمراض النساء ورئيس وحدة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد عباس أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء ونائب رئيس وحدة تمويل الأبحاث بكلية الطب جامعة أسيوط.