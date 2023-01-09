لا يفوتك هذا المساء| الأرصاد تُحذر من الشبورة.. والحكومة تتوسع فى منافذ توفير السلع

تناولت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها “الدستور” لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

«الأرصاد» تحذر من شبورة كثيفة وانخفاض درجات الحرارة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل المتأخر والصباح الباكر.

https://www.dostor.org/4278732

مفاجأة عن كلمة الراحلة أنيسة حسونة في مؤتمر التحالف الوطني الأهلي

كشف الدكتور شريف ناجي زوج الراحلة أنيسة حسونة، أن كلمة أنيسة التي أذيعت اليوم في المؤتمر الأول للتحالف الوطني الأهلي، سجلت قبل 48 ساعة فقط من وفاتها.

https://www.dostor.org/4278715

وفرة فى السلع.. الحكومة تتوسع فى المنافذ لتوفير المنتجات بتخفيضات كبيرة

إيمانًا من الحكومة بأهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، ومن أجل قطع الطريق على الجشعين وضعاف النفوس من المتلاعبين بالأسواق ومستغلى الأزمات- بدأت المحافظات فى إقامة معارض «أهلًا رمضان» مبكًرا لضمان تلبية احتياجات المواطنين قبل الشهر الكريم؛ لضمان تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم قبل وفى أثناء الشهر الكريم، كما أنها توسعت فى المنافذ الثابتة والمتحركة، التى تتبع عددًا من الوزارات، للوصول بالسلع المخفضة إلى القرى والمناطق النائية.

https://www.dostor.org/4278702

جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن الكريم فى عزاء نجله (فيديو)

أثار المطرب اللبناني جورج وسوف، الجدل، بعد تداول مقطع فيديو له يجلس إلى جانب الشيخ ياسر الصالح، خلال عزاء نجله وديع.

وأصر جورج وسوف خلال استقبال المُشاركين في عزاء نجله بكنيسة “القديس نيقولاوس” في الأشرفية بلبنان، على تلاوة آيات قرآنية خلال العزاء.

https://www.dostor.org/4278656

من السينما والدراما إلى عالم الرواية.. خيرى بشارة فى معرض القاهرة للكتاب بـ«الكبرياء الصيني»

صدرت أولى أعمال المخرج السينمائى خيرى بشارة الروائية تحت عنوان "الكبرياء الصيني..قصة كونج يونج" عن دار الشروق للنشر، و من المقرر أن تطرحها الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54.

https://www.dostor.org/4278782\

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

مع الحرص الكبير من قائدي السيارات، أثناء السير في الشارع لعدم وقوع مخالفة، يستمر بحث المواطنين عن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023، والتى يجب دفعها فى نياية المرور حتى يتمكن صاحب السيارة من تجديد تراخيص سيارته.

https://www.dostor.org/4277527

الخارجية الفلسطينية تُدين أعمال العنف والإرهاب بالبرازيل

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، أعمال العنف والإرهاب والتحريض التي تشهدها البرازيل، واعتبرتها تشكل اعتداءً مباشرًا على الديمقراطية البرازيلية ورئيسها المنتخب ديمقراطيا لويس اناسيو لولا دا سيلفا.

https://www.dostor.org/4278714