الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تحذر من شبورة كثيفة وانخفاض درجات الحرارة

الأمطار
الأمطار

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل المتأخر والصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار 

ولفتت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن هناك تحسنا في الأحوال الجوية، خلال الساعات القادمة، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، عدا السواحل الشمالية الغربية، وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، التي تشهد أمطارا على فترات متقطعة خلال الليل وغدًا.

ونوهت أن محافظات السواحل الشمالية تشهد سقوط أمطار خلال هذه الساعات، لكنها خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأردفت: "كميات الأمطار اليوم أقل عن أمس، وغدًا تنحسر في السواحل الغربية مطروح والإسكندرية".

الأرصا د شبورة كثيقة درجات الحرارة الامطار سقوط الأمطار أماكن سقوط الأمطار

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